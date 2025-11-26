Licenziamento alla Pam l’Università per Stranieri ‘boicotta’ il supermercato a Siena | Molti professori non fanno più la spesa

Siena, 26 novembre 2025 – Fra boicottaggi più o meno silenziosi e le tante voci di solidarietà a Fabio Giomi e agli altri lavoratori licenziati, va avanti la vertenza sul ’ test del carrello’ di Pam Panorama. Licenziamenti Pam, minacce e telefonate anonime ai cassieri. “Ma loro non hanno colpa” A pochi metri dal punto vendita Porta Siena da cui è stato licenziato Giomi c’è l’ Università per Stranieri, i cui professori e studenti, abituali frequentatori del supermercato, sarebbero rimasti tutt’altro che indifferenti alla vicenda. Pam, ora i dipendenti ricevono intimidazioni dai clienti: “Veniamo identificati con l’azienda, abbiamo paura” “Il caso ha colpito profondamente la comunità della Stranieri, abitiamo nello stesso condominio – spiega il rettore Tomaso Montanari via social –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Licenziamento alla Pam, l’Università per Stranieri ‘boicotta’ il supermercato a Siena: “Molti professori non fanno più la spesa”

