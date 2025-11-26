Libri installazioni e teatro per dire no
Si accendono i riflettori del Ridotto su un nuovo appuntamento del ciclo "La farmacia delle parole", a cura di Teatro Metropopolare, avente come filo conduttore ’parola, femminismo e trasformazione’: in dialogo con la regista e dramaturga Livia Gionfrida, arriverà oggi Vanessa Roghi, storica, autrice e narratrice della contemporaneità (inizio alle 21). Il suo libro, intitolato " La parola femminista. Una storia personale e politica" (Sellerio, 2024), intreccia la storia del femminismo italiano con un percorso biografico, intimo e coraggioso. Un libro che non solo ricostruisce lotte, pensieri e conquiste delle donne, ma restituisce senso a parole spesso travisate, dimenticate o svuotate del loro potenziale trasformativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
