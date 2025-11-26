Il concerto della scorsa domenica a San Paolo, Brasile, ha messo un punto a Oasis Live ’25, il reunion tour dei miracoli che ha visto i fratelli Gallagher di nuovo insieme dopo sedici anni di screzi e frecciate a distanza. Subito dopo lo show, l’account ufficiale della band ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto ma, al tempo stesso, ha annunciato una “pausa di riflessione” per Liam e Noel. Non sembra che ci siano nuove liti o scontri, come il loro abbraccio dell’ultima sera dimostra, ma chi si aspettava un imminente annuncio di nuove date in Europa (e in Italia) è rimasto sicuramente deluso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam Gallagher ringrazia i fan degli Oasis