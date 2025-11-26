Li ha sterminati Uccide moglie figli e sorella | poi il gesto estremo Strage familiare

L’ eco del dolore si è diffusa come un’ombra su una tranquilla regione, portando con sé il terrore di un gesto inspiegabile. Un uomo anziano, un cacciatore esperto, si è trasformato nel protagonista di una tragedia inaudita, spezzando il filo della vita di quattro membri della sua famiglia. Muovendosi con metodica determinazione tra diverse località, ha usato la sua arma per compiere una serie di omicidi che hanno annientato la sorella, i suoi due figli adulti e la seconda moglie. La sua fuga disperata è terminata nella sua stessa abitazione, dove ha posto fine alla sua vita con la medesima pistola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Li ha sterminati”. Uccide moglie, figli e sorella: poi il gesto estremo. Strage familiare

