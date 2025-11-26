La partita tra il presidente Donald Trump e i sei deputati democratici a cui lui stesso ha paventato una pena capitale per le loro esternazioni, non è ancora conclusa. L’Fbi ha fatto sapere che vuole interrogare i senatori Mark Kelly ed Elissa Slotkin, e i deputati Chrissy Houlahan, Chris Deluzio, Jason Crow e Maggie Goodlander che la scorsa settimana avevano pubblicato un video con il quale esortavano l’esercito e l’intelligence a disubbidire ad ordini provenienti dall’amministrazione Trump che potessero apparire come illegali, richiamandosi al Codice Uniforme di Giustizia Militare. Secondo il Codice, un soldato o un funzionario dei servizi di sicurezza che esegue un ordine che viola la legge può andare incontro a procedimenti penali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Fbi vuole interrogare i sei dem “sediziosi”, loro reagiscono: “Trump usa i federali per intimidirci”