Lezioni di tennis con Berrettini? Alle Maldive si può L' anno scorso c' era anche Alcaraz

I luxury hotel spesso offrono ai loro facoltosi clienti allenamenti coi campioni e sessioni di Meet&greet. E nell'arcipelago ora ci sono anche Sinner, Zverev e Cobolli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lezioni di tennis con Berrettini? Alle Maldive si può. L'anno scorso c'era anche Alcaraz...

