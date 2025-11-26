Lezione di Educazione finanziaria alla scuola ‘Oriani’ di Alfonsine

L’ educazione finanziaria arriva per la prima volta con La Cassa di Ravenna alla scuola secondaria di primo grado ‘A. Oriani’ di Alfonsine, dove le classi II C e III C coordinate dalle docenti Laura Difato e Giada Scarpone hanno preso parte l’altra mattina alla lezione intitolata ‘Contiamo Pari’ sulla parità di genere, tenuta dalla professoressa Nadia Ricci della Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al Risparmio (Feduf) promossa dall’Associazione bancaria italiana (Abi). L’educazione finanziaria era già entrata la settimana scorsa con una lezione analoga alla scuola ‘Oriani’ di Longastrino e ieri mattina i protagonisti sono stati studentesse e studenti del plesso di Alfonsine, interessatissimi alla lezione e attivi con numerose e interessanti domande sui pari diritti delle donne, sulle retribuzioni eque, sulle pari opportunità in termini di carriera e di possibilità di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

