Il Partito popolare europeo (PPE) replica l’asse con le destre all’Eurocamera per smantellare il Green deal. Dopo il voto del 13 novembre, quando PPE, Conservatori e Riformisti europei (ECR) e Patrioti per l’Europa (PfE) avevano fatto fronte comune per allentare gli obblighi di due diligence e di rendicontazione ambientale delle imprese, la stessa maggioranza si è ricomposta mercoledì 26 novembre per approvare la posizione del Parlamento europeo sulle modifiche al regolamento UE contro la deforestazione. L’Aula, con 402 voti favorevoli, 250 contrari e 8 astensioni, ha dato il via libera a un pacchetto che punta a semplificare l’attuazione della legge adottata nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Eurocamera approva il pacchetto per semplificare la legge sulla deforestazione, replicato asse PPE-destre