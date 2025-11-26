Il Marvel Universe si arricchisce di una nuova incarnazione del gigante verde, che si distingue per una potenza devastante e caratteristiche sovrumane mai viste prima. La comparsa dell’ Infernal Hulk rappresenta un elemento di forte impatto, capace di riscrivere le dinamiche di potere e i limiti del personaggio. Questo articolo analizza le caratteristiche di questa nuova versione, i suoi attacchi più iconici e le implicazioni per l’universo Marvel. La rinascita di Hulk: un potere senza precedenti. un protagonista rafforzato e più spietato. Con l’esordio della miniserie Infernal Hulk #1, pubblicata da Marvel Comics e firmata da Phillip Kennedy Johnson con i disegni di Nic Klein, si assiste a un cambiamento radicale nel volto del gigante verde. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - L’esordio del hulk: una dimostrazione spaventosa di forza