La ministeriale Esa di Brema si apre in un clima di aspettative elevate, con l’Italia alla presidenza affidata al ministro Adolfo Urso in un momento in cui ambizioni industriali, sicurezza e competizione globale spingono l’Europa a ridefinire il proprio ruolo nello spazio. L’incontro riunisce ventidue Paesi attorno a un’agenda che intreccia autonomia d’accesso, trasformazioni tecnologiche e posizionamento geopolitico. Prima dell’avvio dei lavori, Urso ha ribadito davanti alla stampa la valenza della convergenza industriale osservando che “la nascita di Bromo con Leonardo, Airbus e Thales dimostra che noi siamo sulla strada giusta”, e ha rivendicato la continuità del percorso europeo ricordando che “in questo triennio l’Italia ha svolto un ruolo da protagonista” nella costruzione di una strategia comune con Francia e Germania. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Esa chiama l’Europa all’unità per la sfida spaziale globale