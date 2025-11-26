L’eredità culturale e le sfide di oggi Ferrara celebra i 30 anni di Unesco con due convegni

Proseguono le iniziative organizzate in occasione del trentennale dell’iscrizione del sito ‘Ferrara, città del Rinascimento’ nella lista del Patrimonio mondiale Unesco. Il Comune e la Fondazione Ferrara Arte promuovono e organizzano il convegno ‘Ferrara, Città del Rinascimento: un patrimonio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Addio a Jimmy Cliff, la voce del reggae giamaicano che ha fatto ballare il mondo E' morto a 81 anni: dal cult "The Harder They Come" ai successi globali, i Grammy e l'eredità culturale della Giamaica Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

L’eredità culturale di Mario Pistono nella biblioteca civica intitolata a suo nome dlvr.it/TPKS74 @LaStampa Vai su X

Giovani, cultura, donne: tre sfide per interpretare la vita - Tre sfide profonde attendono chi governa questo meraviglioso duro Paese. Da avvenire.it

Camaldoli: card. Zuppi, “l’Europa ha il sapere e la storia per rispondere su un piano etico, culturale e politico alle sfide attuali” - Dopo l’euroscetticismo e l’euroillusionismo, siamo entrati in una fase di conformismo negativo”. Come scrive agensir.it