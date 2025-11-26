L’erede di Giannelli è italo-cubano? Alla scoperta del gioiello Bryan Argilagos
Bryan Argilagos ha avuto modo di fare il proprio debutto in Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il palleggiatore ha infatti sostituito Simone Giannelli e ha giocato come titolare tra le fila di Perugia: lo scorso 13 novembre in occasione del successo casalingo contro Cuneo per 3-0, mettendo a segno un punto e sfruttando l’incisività dei propri attaccanti (16 marcature per Wassim Ben Tara, 16 per Yuki Ishikawa, 14 per Oleh Plotnytskyi). Quattro giorni prima, in occasione dell’affermazione al tie-break sul campo di Piacenza, era subentrato al capitano della nostra Nazionale in avvio di secondo set, andando a referto con quattro punti (tutti a muro) e gestendo al meglio i soliti Ben Tara (14) e Semeniuk (10), ma spaziando bene anche con gli altri compagni (9 del centrale Sebastian Solé, 9 di Plotnytskyi e 7 di Ishikawa). 🔗 Leggi su Oasport.it