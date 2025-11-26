Bryan Argilagos ha avuto modo di fare il proprio debutto in Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il palleggiatore ha infatti sostituito Simone Giannelli e ha giocato come titolare tra le fila di Perugia: lo scorso 13 novembre in occasione del successo casalingo contro Cuneo per 3-0, mettendo a segno un punto e sfruttando l’incisività dei propri attaccanti (16 marcature per Wassim Ben Tara, 16 per Yuki Ishikawa, 14 per Oleh Plotnytskyi). Quattro giorni prima, in occasione dell’affermazione al tie-break sul campo di Piacenza, era subentrato al capitano della nostra Nazionale in avvio di secondo set, andando a referto con quattro punti (tutti a muro) e gestendo al meglio i soliti Ben Tara (14) e Semeniuk (10), ma spaziando bene anche con gli altri compagni (9 del centrale Sebastian Solé, 9 di Plotnytskyi e 7 di Ishikawa). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’erede di Giannelli è italo-cubano? Alla scoperta del gioiello Bryan Argilagos