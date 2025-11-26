Leone XIV si erge a paladino del sesso coniugale | la difesa del matrimonio nella nota Una caro Elogio della monogamia

Si dice che il XXI secolo sia il secolo delle separazioni e dei divorzi. Si dice che l’epoca dei matrimoni sia morta e sepolta. Leone XIV ha deciso dunque di pubblicare la nota “controcorrente” Una caro (Una sola carne). Elogio della monogamia in difesa dell’unione coniugale. Il documento elogia il matrimonio come unione esclusiva e appartenenza reciproca. è stato presentato il 25 novembre in Vaticano dal prefetto cardinale Victor Manuel Fernandez, da Monsignor Armando Matteo, segretario per la Sezione dottrinale del dicastero per la Dottrina della fede, e dalla docente di teologia presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, Giuseppina De Simone. 🔗 Leggi su Panorama.it

