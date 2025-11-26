L' enorme scandalo scommesse che si è abbattuto sul calcio turco
Il rapporto tra gli arbitri e gli italiani è sempre stato difficile. Nella mitologia di ognuno di noi ci sono episodi - Iuliano-Ronaldo, ergo’deTurone - impressi nel nostro cervello come conoscenze ancestrali lasciate dagli uomini preistorici. Ciò nonostante non siamo nemmeno lontanamente vicini ai livelli di sfiducia nei confronti della classe arbitrale (e di converso, della nomenklatura dirigenziale) della Turchia e dei turchi nei confronti del loro campionato, la Süper Lig. Tra la Supercoppa di Turchia abbandonata dopo 49 secondi e la guerra di Mourinho contro tutti, Il livello è tale che l’ultimo derby di Istanbul, il più importante, tra Galatasaray e Fenerbahce l’ha dovuto dirigere un arbitro straniero “noleggiato” apposta per la partita, l’olandese Danny Makkelie. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
