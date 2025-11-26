L’energia che unisce Bussolengo accende il Natale | mercatini pattinaggio su ghiaccio e tante attrazioni

Veronasera.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 25 novembre 2025, presso il Comune di Bussolengo, è stata ufficialmente presentata la nuova rassegna di eventi natalizi che accompagnerà cittadini e visitatori dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un calendario ricco e variegato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età e per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: L8217energia Unisce Bussolengo Accende