L’energia che unisce Bussolengo accende il Natale | mercatini pattinaggio su ghiaccio e tante attrazioni

Martedì 25 novembre 2025, presso il Comune di Bussolengo, è stata ufficialmente presentata la nuova rassegna di eventi natalizi che accompagnerà cittadini e visitatori dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un calendario ricco e variegato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età e per. 🔗 Leggi su Veronasera.it