L’energia che unisce Bussolengo accende il Natale | mercatini pattinaggio su ghiaccio e tante attrazioni
Martedì 25 novembre 2025, presso il Comune di Bussolengo, è stata ufficialmente presentata la nuova rassegna di eventi natalizi che accompagnerà cittadini e visitatori dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un calendario ricco e variegato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età e per. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tone Up: l’energia che scolpisce Un allenamento dinamico che unisce resistenza, controllo e tonificazione mirata. Tu porti la voglia, noi mettiamo il ritmo: il tuo istruttore è sempre lì, a guidarti rep dopo rep Vuoi più forza, più definizione, più fiducia? Il Ton - facebook.com Vai su Facebook
Una notte speciale che unisce storia, musica elettronica e l’energia dei trent’anni dei Magazzini Generali Vai su X