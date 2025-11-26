Legge sul consenso Salvini | Testo troppo interpretabile lascia spazio a vendette personali

Il consenso è «assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Legge sul consenso, Salvini: «Testo troppo interpretabile, lascia spazio a vendette personali»

Il reato di femminicidio è legge, ora c'è l'ergastolo. La destra frena su ddl consenso, salta il patto Meloni-Schlein https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/femminicidio-legge-ergastolo-consenso-frena-ddl-patto-meloni-schlein/?chn - facebook.com Vai su Facebook

#Femminicidio Sulla legge sul consenso in caso di stupro frena il patto Meloni-Schlein. Rinviato il voto in Senato. La maggioranza chiede approfondimenti, le opposizioni ribattono: vengano rispettati gli accordi. @SoniaOranges #GR1 Vai su X

Legge sul consenso, Salvini: «Testo troppo interpretabile, lascia spazio a vendette personali» - Il consenso è «assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia ... ilmessaggero.it scrive

La maggioranza cambia idea e blocca la legge sul consenso: chi ha voluto la retromarcia e cosa succede ora - Scoppia la polemica dopo che la legge sulla violenza sessuale, sulla quale c'era l'accordo Meloni- Secondo today.it

Ddl sul consenso, premier in imbarazzo per la trappola leghista: è l’effetto regionali - È Salvini a far saltare il testo, obbligando FdI a seguirlo per evitare una crepa in maggioranza. Riporta repubblica.it