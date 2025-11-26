Legge sul consenso Salvini frena | Troppo spazio alla libera interpretazione

"Troppo spazio alla libera interpretazione". Matteo Salvini commenta così lo stop in Senato alla modifica della norma del codice penale sul reato di violenza sessuale. Il consenso - è il ragionamento del leader della Lega nonché vicepremier - è "assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia di intasare i tribunali e alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze". E ancora: "Questa sorta di consenso preliminare, informato e attuale, così come è scritto, lascia lo spazio a vendette personali, da parte di donne e uomini, che senza nessun abuso userebbero una norma vaga per vendette personali che intaserebbero i tribunali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

