Legge sul consenso Salvini frena | Testo troppo discrezionale spazio alle vendette

E dopo il successo in Veneto, il segretario apre agli alleati: «Se in Lombardia FdI avrà un candidato all'altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Legge sul consenso, Salvini frena: «Testo troppo discrezionale, spazio alle vendette»

Il reato di femminicidio è legge, ora c'è l'ergastolo. La destra frena su ddl consenso, salta il patto Meloni-Schlein https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/femminicidio-legge-ergastolo-consenso-frena-ddl-patto-meloni-schlein/?chn - facebook.com Vai su Facebook

#Femminicidio Sulla legge sul consenso in caso di stupro frena il patto Meloni-Schlein. Rinviato il voto in Senato. La maggioranza chiede approfondimenti, le opposizioni ribattono: vengano rispettati gli accordi. @SoniaOranges #GR1 Vai su X

Legge sul consenso, Salvini: «Testo troppo interpretabile, lascia spazio a vendette personali» - Il consenso è «assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia ... Riporta ilmessaggero.it

Violenza sulle donne, Salvini non molla sul consenso “libero e attuale”. Il governo studia modifiche - (askanews) – La retromarcia della maggioranza, andata in scena ieri in Senato, sulla Pdl che introduce il consenso “libero e attuale” come parametro per valutare se vi sia stata violenza ... Si legge su askanews.it

La maggioranza cambia idea e blocca la legge sul consenso: chi ha voluto la retromarcia e cosa succede ora - Scoppia la polemica dopo che la legge sulla violenza sessuale, sulla quale c'era l'accordo Meloni- Da today.it