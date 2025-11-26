Legge sul consenso Roccella frena | Rischio è rovesciamento dell’onere della prova Giudice Roia | Grave sbaglio
Roma, 26 novembre 2025 – La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella solleva dubbi sulla legge sul consenso, che a sua detta “ha avuto un percorso brevissimo perché si voleva arrivare ad approvarla il 25. Però abbiamo detto meglio prendere più tempo e però approvare una legge convincente". "I punti sono molti - aggiunge - perché quello che è emerso dopo l'approvazione alla Camera è una forte perplessità da parte di ambienti importanti come pensiamo agli avvocati, l'ex presidente delle Camere Penali Caiazza è stato molto duro su questa legge. Altri hanno sollevato dei dubbi, quindi è giusto approfondire ma la legge si farà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
