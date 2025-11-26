Legge elettorale Schlein | Nessun contatto con Meloni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 Contatti con la premier Meloni sulla legge elettorale “non ci sono stati. Ma questo ragionamento” su possibili modifiche “parte dalla paura di perdere" della destra. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa convocata per commentare i risultati delle elezioni regionali. ( Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
