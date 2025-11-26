Un omaggio potente, spettacolare e dal respiro internazionale sta per approdare a Bologna. Mercoledì 3 dicembre, alle ore 21.00, il Teatro Celebrazioni ospita “Legend The Show”, il primo grande tributo orchestrale dedicato a Michael Jackson, che arriva in città per la prima volta dopo un tour di successo iniziato nel 2024 tra Italia ed estero. E lo fa in una versione completamente rinnovata: nuove coreografie, inediti effetti speciali e arrangiamenti per orchestra rivisitati. Un’esperienza dal vivo: orchestra, band e danza per rivivere il Re del Pop. “Legend The Show” non è un semplice tributo, ma uno spettacolo immersivo che unisce la forza dell’orchestra dal vivo con l’impatto visivo di un grande show contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Legend The Show” arriva al Teatro Celebrazioni: a Bologna il tributo orchestrale a Michael Jackson con Wendel Gama e Jennifer Batten