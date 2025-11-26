Legend The Show arriva al Teatro Celebrazioni | a Bologna il tributo orchestrale a Michael Jackson con Wendel Gama e Jennifer Batten
Un omaggio potente, spettacolare e dal respiro internazionale sta per approdare a Bologna. Mercoledì 3 dicembre, alle ore 21.00, il Teatro Celebrazioni ospita “Legend The Show”, il primo grande tributo orchestrale dedicato a Michael Jackson, che arriva in città per la prima volta dopo un tour di successo iniziato nel 2024 tra Italia ed estero. E lo fa in una versione completamente rinnovata: nuove coreografie, inediti effetti speciali e arrangiamenti per orchestra rivisitati. Un’esperienza dal vivo: orchestra, band e danza per rivivere il Re del Pop. “Legend The Show” non è un semplice tributo, ma uno spettacolo immersivo che unisce la forza dell’orchestra dal vivo con l’impatto visivo di un grande show contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
“Don’t stop ’til you get enough” Legend The Show Tour Big news coming soon - facebook.com Vai su Facebook
Apex Legends (@PlayApex) / Posts / X Vai su X
"Michael Jackson Legend The Show": il re del pop in uno spettacolo unico - È il primo grande omaggio orchestrale dedicato a Michael Jackson Legend The Show, che per la prima volta arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna dopo un tour di successo iniziato nel 2024 in Italia e ... Secondo bolognatoday.it
The Beatbox – The Beatles Legend a Verona - Al Teatro Nuovo di Verona, giovedì 27 novembre, arriva l'attesissimo show "The Beatbox – The Beatles Legend". Come scrive liquidarte.it
Legend The Show, il mito di Michael Jackson rivive a Rende - E, in effetti, difficile averne abbastanza della musica di Michael Jackson, l’indiscusso Re Del Pop, una leggenda che ha segnato in modo indelebile la storia de ... Segnala lametino.it