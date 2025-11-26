Legambiente Violin | Tutela del suolo e attenzione al patrimonio arboreo

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Violin, Legambiente. "Per quanto riguarda la rigenerazione urbana crediamo che sia necessario per quello che riguarda il consumo di suolo prestare la massima attenzione all'impatto che i cambiamenti climatici hanno sul nostro territorio. Abbiamo presentato un progetto di rialberatura che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

legambiente violin tutela suoloRomagna. Legambiente denuncia, stop al consumo del suolo - “Privilegiare il cemento alla natura – si legge in una nota giunta in redazione – riduce la capacità del territorio di ... Da corrierecesenate.it

legambiente violin tutela suolo“In Romagna si privilegia il cemento”, l’allarme di Legambiente - “Una politica trasversale riduce la capacità del territorio di trattenere l’acqua. Si legge su ravenna24ore.it

Legambiente Arezzo: “Serve coerenza tra sicurezza idraulica e pianificazione urbana: basta nuovo consumo di suolo in via Tiziano” - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Legambiente Arezzo esprime pieno sostegno al Comitato delle Due Torri e ai residenti della zona Giotto che da mesi segnalano le criticità legate al progetto di edificazione ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Legambiente Violin Tutela Suolo