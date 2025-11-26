Legambiente Violin | Tutela del suolo e attenzione al patrimonio arboreo
Ilaria Violin, Legambiente. "Per quanto riguarda la rigenerazione urbana crediamo che sia necessario per quello che riguarda il consumo di suolo prestare la massima attenzione all'impatto che i cambiamenti climatici hanno sul nostro territorio. Abbiamo presentato un progetto di rialberatura che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La scomparsa improvvisa di Valentino Scirri lascia un grande vuoto in Legambiente Umbria e in tutta la Valnerina. Figura di riferimento per competenza, dedizione e profonda passione per il territorio, ha contribuito in modo decisivo alla crescita delle attività d - facebook.com Vai su Facebook
Romagna. Legambiente denuncia, stop al consumo del suolo - “Privilegiare il cemento alla natura – si legge in una nota giunta in redazione – riduce la capacità del territorio di ... Da corrierecesenate.it
“In Romagna si privilegia il cemento”, l’allarme di Legambiente - “Una politica trasversale riduce la capacità del territorio di trattenere l’acqua. Si legge su ravenna24ore.it
Legambiente Arezzo: “Serve coerenza tra sicurezza idraulica e pianificazione urbana: basta nuovo consumo di suolo in via Tiziano” - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Legambiente Arezzo esprime pieno sostegno al Comitato delle Due Torri e ai residenti della zona Giotto che da mesi segnalano le criticità legate al progetto di edificazione ... Lo riporta lanazione.it