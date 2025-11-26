Legambiente | No al ritorno dei cassonetti
"Superare i limiti del porta a porta non significa cancellarlo, ma implementarlo. Lavorare sulla tariffazione puntuale è una priorità, abbandonare questo modello di raccolta significa retrocedere, pagare bollette più salate e produrre più rifiuti da smaltire". Legambiente Marche interviene sul tema dei rifiuti urbani invitando gli amministratori ad abbandonare i facili slogan sui modelli di gestione, sottolineando l’urgenza di riprendere la rotta tracciata negli anni dal modello maceratese, che oltre a prevedere un’autosufficienza impiantistica ha avuto il porta a porta come sistema di raccolta principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
