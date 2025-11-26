Lega Calenda | Se Zaia farà fuori Salvini è ottima notizia per Italia

“ Zaia dice che si occuperà di più del partito? È un’ottima notizia per l’Italia, se tradotto vuol dire che farà fuori Salvini è un’ottima notizia per l’Italia e per i treni”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, inaugurando una nuova sede del partito a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lega, Calenda: "Se Zaia farà fuori Salvini è ottima notizia per Italia"

