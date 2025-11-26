Led di ultima generazione illumineranno Forlimpopoli | lavori anche nel centro storico

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova luce su Forlimpopoli. Sono interessati dall'intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica della cittadina artusiana circa 1500 punti luce nelle zone del centro storico, a nord della via Emilia, via Circonvallazione, via Matteotti, area del parco urbano e altre aree. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Scarti di verdura davanti al ministero dell'Agricoltura. Il blitz di Ultima generazione - Gli attivisti aderenti alla campagna "Il giusto prezzo" hanno lasciato scarti di verdura davanti all'ingresso del ministero ... Scrive romatoday.it

Ultima Generazione, per la prima volta l'irruzione in un teatro: manifestanti salgono con cartelli e slogan sul palco del Vittoria - La prima volta in un teatro: Ultima Generazione, la formazione che si occupa della difesa del clima con azioni anche estreme come bloccare le strade, ha interrotto venerdì sera lo spettacolo di scena ... Da roma.corriere.it

Ultima generazione, penultima priorità - Ieri i giovani di Ultima generazione hanno fatto l’ennesima sortita, tirando frutta e verdura marce sulla scala della Camera dei deputati. Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Led Ultima Generazione Illumineranno