L’economia spagnola va molto bene grazie all’immigrazione
Il principale fattore della crescita è stato l’immigrazione, perché la Spagna rispetto agli altri paesi europei e agli Stati Uniti ha deciso di approvare una riforma che prevede la regolarizzazione di un milione di immigrati in tre anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Perché l’economia spagnola va fortissimo Vai su X
Il Ministero per la Transizione Ecologica annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per promuovere la decarbonizzazione con 2 miliardi di euro. In un comunicato ha indicato che si tratta di migliorare la competitività dell'economia spagnola. Il ministro e terzo vicepr - facebook.com Vai su Facebook