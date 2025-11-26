Il principale fattore della crescita è stato l’immigrazione, perché la Spagna rispetto agli altri paesi europei e agli Stati Uniti ha deciso di approvare una riforma che prevede la regolarizzazione di un milione di immigrati in tre anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’economia spagnola va molto bene grazie all’immigrazione