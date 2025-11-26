Lecco e provincia ancora più sicure sono arrivati i rinforzi | 20 nuovi carabinieri

Lecco, 26 novembre 2025 – Arrivano rinforzi. Anzi sono già arrivati. Sono 20 nuovi carabinieri che hanno preso servizi in provincia di Lecco. Sono 6 donne e 14 uomini. Son freschi di “diploma”, perché hanno appena terminato il percorso formativo e l'addestramento nelle Scuole Alliei della Benemerita. A dislocarli a Lecco è provincia è stato il generale Giuseppe De Riggi, comandante della Legione Carabinieri Lombardia. “La scelta rappresenta la volontà di potenziare l’azione preventiva dell’Arma nella provincia di Lecco e fornire una risposta tempestiva ed efficace alla domanda di sicurezza della cittadinanza”, spiegano dal comando provinciale di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

