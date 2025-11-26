L’eccessivo Marinakis il presidente dell’Olympiacos accusato di tutto | sputò anche a un arbitro El Paìs

Evangelos Marinakis è un tipo niente male. La sua fama lo precede, e ogni tanto lo supera. Per esempio, racconta El Paìs: “Il giorno prima che l’Olympiacos ospitasse il Real Madrid si sarebbe dovuta tenere in Grecia la seconda udienza del grande processo per la morte di un agente di polizia nel 2023. L’agente è stato ucciso da un razzo durante una partita di pallavolo femminile tra Olympiacos e Panathinaikos. Tra i quasi 150 imputati c’è il presidente del club, Evangelos Marinakis, accusato insieme ad altri quattro dirigenti di due reati: incitamento alla violenza nel calcio attraverso dichiarazioni contro le autorità e sostegno a un gruppo criminale tra il 2019 e il 2024”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’eccessivo Marinakis, il presidente dell’Olympiacos accusato di tutto: sputò anche a un arbitro (El Paìs)

