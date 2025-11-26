Lecce sotto le stelle | visita guidata serale-notturna
DURATA:1h45' circaLUOGO:LecceDATA:sabato 6 Dicembre, 2025ORARIOI:20:00GUIDA:Visita condotta da GUIDA turistica abilitataRITROVO:15 minuti prima dell'inizio davanti a Porta Napoli in Piazzetta Arco di Trionfo - 73100 LeccePREZZO( il contributo include 2€ noleggio sistema microfonaggio )-Intero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Realizzata grazie a Cremona». Valeria Melcore, originaria di Lecce, racconta la sua vita e i suoi studi sotto il Torrazzo. L'intervista integrale sul numero di Mondo Padano in edicola fino a giovedì 27 novembre. https://www.mondopadano.it/news/economia-lav - facebook.com Vai su Facebook
(TS) "Scout Juventus tengono sotto osservazione Thiago Gabriel del Lecce" ? ow.ly/6Ioq50XrxV4 Vai su X
Lecce sotto le stelle: visita guidata serale-notturna - RITROVO: 15 minuti prima dell'inizio davanti a Porta Napoli in Piazzetta Arco di Trionfo - Riporta lecceprima.it
Lecce, san Lorenzo in città tra stelle, musica e bontà al Pizza Village Music Festival - Lecce si prepara a vivere una magica notte di San Lorenzo sotto le stelle, senza allontanarsi dalla città. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it