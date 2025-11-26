Lecce il Comitato 10 Febbraio | No alla strumentalizzazione della tragedia di Norma Cossetto
Lecce, 26 nov – Stupore nel Salento per l’iniziativa di alcune associazioni che a Lecce hanno deciso di avvolgere la panchina tricolore dedicata alla memoria di Norma Cossetto con un telo rosso, collocando sulla seduta delle scarpette rosse. Sulla questione è intervenuto il Comitato 10 Febbraio. Il comunicato del Comitato 10 Febbraio. Nel comunicato la nota associazione che si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle terre storicamente italiane del confine orientale “ esprime ferma indignazione per quanto avvenuto questa mattina ieri, ndr presso la panchina tricolore ubicata in via Indipendenza a Lecce e dedicata alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa italiana infoibata nel 1943 dai partigiani comunisti jugoslavi “. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
