Leadership Armonica | lo spettacolo che fa incontrare Gaetano Donizetti e l’imprenditore di oggi

Dal direttore d'orchestra al manager, dal lavoratore dello spettacolo all'azienda, dalle maestranze alle risorse umane: giovedì 27 novembre alle 20.30 il Teatro Donizetti di Bergamo, nell'ambito del festival Donizetti Opera 2025 sotto la direzione artistica e musicale del Maestro Riccardo Frizz a, propone una serata dedicata al legame tra musica e impresa, tra la figura di Gaetano Donizetti e l'imprenditore di oggi, con un concerto esperienziale volto a esplorare un nuovo concetto di leadership, realizzato con il patrocinio di Confindustria Bergamo e la collaborazione di Federmanager Bergamo. Lo spettacolo tra musica, gesto e parola sarà guidato da tre "voci" d'eccezione: Gloria Campaner, celebre pianista e performing coach, ideatrice del metodo C# See Sharp, la cui ricerca si è focalizzata sul rapporto tra musica ed emozioni; Alberto Zanardi, direttore d'orchestra, che salirà sul podio dell'Orchestra Donizetti Opera; e Daniel Lumera, biologo naturalista, autore bestseller e docente esperto di benessere e qualità della vita di fama internazionale, che ha fatto della "biologia dei valori" il suo baluardo nell'unione tra antiche tradizioni sapienziali e le più recenti ricerche scientifiche.