Le uscite su Sky e Now di dicembre

Dicembre sarà un mese ricco di nuove uscite e di riproposte di film e serie tv a tema natalizio che ci accompagneranno per tutto il periodo delle festività, facendo compagnia per Natale. Alcuni dei titoli più attesi di dicembre . Dal cinque dicembre, su Sky Atlantic, andrà in onda “The Rainmaker”, serie tv thriller che vedrà i protagonisti dover fare i conti con la morale, il potere e la brama della verità. L’otto dicembre è il turno di “Black Sails”, serie d’avventura vincitrice di due Emmy, con protagonista Toby Stephens. La storia parla del Capitan Flint, alla guida del galeone Urca De Lima, che deve trasportare un grosso carico facente parte della flotta delle Indie Occidentali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le uscite su Sky e Now di dicembre

