‘Le Tre P’ fa tappa a Zogno | il viaggio teatrale sul valore del dono continua
La Fondazione della Comunità Bergamasca prosegue il percorso di celebrazioni per il suo 25° anniversario con una nuova tappa dello spettacolo Le Tre P, il progetto teatrale nato dalla collaborazione tra Erbamil, Teatro Prova e Pandemonium Teatro. Dopo le prime repliche molto partecipate, lo spettacolo continua il suo viaggio nella provincia, portando sul palco un racconto che unisce ironia, emozione e riflessione sul valore del dono e della comunità. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre, alle ore 20,30, al Cinema Trieste di Zogno (Oratorio S. Giovanni Bosco). L’ingresso è gratuito, con posti limitati e prenotazione tramite Eventbrite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
