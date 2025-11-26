Le Strade di Maccarese | gli studenti protagonisti della presentazione del libro di Riccardo Di Giuseppe

Cdn.ilfaroonline.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 26 novembre 2025 – Una mattinata all’insegna della curiosità, delle domande e dell’ascolto attivo: sono state le alunne e gli alunni delle scuole di Fiumicino i veri protagonisti dell’incontro svoltosi questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino per la presentazione del libro di Riccardo Di Giuseppe, “Le Strade di Maccarese – Toponimi e odonimi”. Preparati e coinvolti, grazie alla lettura anticipata del volume fornito dall’autore alle classi partecipanti, gli studenti hanno proposto domande approfondite, trasformando la presentazione in un autentico dialogo sulla storia e sull’identità del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

