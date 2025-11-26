le spiced apple cider nails di selena gomez stanno dominando la fyp

C’è qualcosa di quasi cinematografico nel modo in cui Selena Gomez riesce a trasformare un semplice video “get ready with me” in un micro–evento estetico collettivo. Nessun annuncio, nessun lancio ufficiale, solo lei davanti alla camera e un manicure color cannella che sembra uscito dall’album dei ricordi di fine novembre. Le spiced apple cider nails di Selena Gomez e il ritorno zuccheroso del marrone che sa di autunno e nostalgia. Il marrone, per anni confinato alla categoria dei neutri silenziosi, torna caldo, lucido, avvolgente. Tom Bachik — l’architetto invisibile di molte delle sue manicure — lo ha battezzato “spiced apple cider nails”, un nome che suona come una bevanda che scotta tra le mani mentre fuori il cielo diventa più grigio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

