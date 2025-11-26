Le sferra un pugno in testa perché non gli cambia le monete | paura al supermercato

Momenti di tensione al Conad di via Leonardo da Vinci a San Giorgio di Nogaro, dove una cassiera è stata aggredita intorno alle 13 di lunedì 24 novembre. Un uomo si è presentato alla cassa chiedendo il cambio di alcune monete raccolte nella zona del supermercato. Al rifiuto della dipendente, le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Le sferra un pugno in testa perché non gli cambia le monete: paura al supermercato

Altre letture consigliate

FURTI Ruba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare, ragazzo arrestato Leggi qui ? - facebook.com Vai su Facebook

La lite tra i corridoi della #scuola degenera: #studente sferra un pugno al compagno all'istituto don Magnani di #Sassuolo Vai su X

Chiede a un 17enne di non disturbare la riunione, lui gli sferra un pugno in testa: grave 71enne padovano - A Piove di Sacco un volontario 71enne è stato colpito con un pugno da un 17enne davanti al centro parrocchiale di Sant’Anna, dopo avergli chiesto di smettere di disturbare. fanpage.it scrive

Sedicenne sferra un pugno in faccia al volontario della parrocchia che gli aveva chiesto di «comportarsi meglio». Il 71enne è gravissimo - Si è sfiorata la tragedia mercoledì sera attorno alle 19 in via Petrarca, nel quartiere di ... Scrive ilmessaggero.it