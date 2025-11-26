Le serate da non perdere al Victoria Club di Abano Terme

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Victoria Club, situato all’interno dell’Hotel Trieste Victoria in Piazza Cortesi, si conferma uno dei locali più vivaci del territorio, con un calendario di serate all’insegna di musica, spettacolo e divertimento.Mercoledì 26 novembre: cena spettacolo con Francesco Capodacqua e il suo Live. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Programma della settimana al Victoria club di Abano Terme - Settimana ricchissima al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, il locale elegante e sempre vivace situato all’interno dello storico complesso Trieste Victoria e gestito dalla famiglia Borile ... padovaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serate Perdere Victoria Club