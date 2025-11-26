Le serate da non perdere al Victoria Club di Abano Terme
Il Victoria Club, situato all’interno dell’Hotel Trieste Victoria in Piazza Cortesi, si conferma uno dei locali più vivaci del territorio, con un calendario di serate all’insegna di musica, spettacolo e divertimento.Mercoledì 26 novembre: cena spettacolo con Francesco Capodacqua e il suo Live. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serate così non si possono perdere: cocktail eccellenti, vibe internazionale. Il prossimo? Da segnare in agenda. Ringraziamo il @necessaire_rimini , in particolare il nostro studente Francesco che ci ha regalato quest'esperienza unica. - facebook.com Vai su Facebook
Programma della settimana al Victoria club di Abano Terme - Settimana ricchissima al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, il locale elegante e sempre vivace situato all’interno dello storico complesso Trieste Victoria e gestito dalla famiglia Borile ... padovaoggi.it scrive