Le riprese del nuovo film Mediaset saranno girate nel Padovano | ecco come fare le comparse

Tutto confermato: Montegrotto Terme sarà l’ambientazione del prossimo film del regista Giorgio Amato e della Eleven Production, che vedrà quali protagonisti gli attori Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi.Le riprese del film “Election Day” si svolgeranno tra Roma e il comune. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le riprese del nuovo film di RESIDENT EVIL sono in pieno svolgimento nella Repubblica Ceca... L'uscita è prevista per Settembre 2026! ? #ResidentEvil #ResidentEvilMovie #CAPCOM RESIDENT EVIL Remake - Italia Resident Evil Resident Evil Movie - facebook.com Vai su Facebook

Si sono concluse qualche giorno fa le riprese di #Succederàquestanotte, il nuovo film di Nanni Moretti, liberamente tratto da #Legàmi, raccolta di racconti di #EshkolNevo. Al centro del progetto ci sono gli attori #JasmineTrinca, che torna a collaborare con Mor Vai su X

Finite le riprese de Il profilo dell'altra, nuovo film di Bruni - Sono terminate venerdì 21 novembre a Parigi, sul Pont Neuf, le riprese di Il profilo dell'altra diretto da Francesco Bruni, con Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi. Scrive msn.com

Riprese in chiusura per “Gli ultimi giorni di vita di Leonardo Revelli, figlio unico”: cosa aspettarsi dal nuovo film - "Gli ultimi giorni di vita di Leonardo Revelli” svela un’intensa trama familiare. Come scrive ciakgeneration.it

La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy - Stasi e Giancarlo Fontana hanno iniziato le riprese del loro nuovo film, La casa in fiamme, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò e Francesco Di ... Segnala comingsoon.it