Le regioni mediterranee chiedono un ruolo centrale nella sfida climatica

Da diversi anni il Mediterraneo è diventato l'immagine più visibile del cambiamento climatico in Italia e in Europa. Dalle coste della Calabria alle campagne marchigiane, fino ai parchi dell'Abruzzo, le regioni del centro-sud Italia stanno sperimentando cosa significa vivere in prima linea la. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Effetto cul-de-sac: perché le regioni mediterranee stanno diventando più soggette a #inondazioni estreme Vai su X

La bietola da costa è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, caratterizzato da foglie larghe di colore verde scuro e gambi che possono essere bianchi o rosati. È una pianta che cresce bene in climi temperati e umidi, tipici delle regioni - facebook.com Vai su Facebook

Europa-Regioni: Marsilio, "Ruolo cruciale, no scelte scellerate" - "Le regioni devono continuare ad essere al centro del prossimo bilancio europeo e della politica di coesione, come abbiamo visto con il settore automotive, sono i territori a subire le ... Secondo ansa.it