le proteste dei giovani adulti e la bandiera di one piece nelle piazze

Tra le bandiere che sventolavano durante le proteste di sabato scorso a Città del Messico c’era quella del conosciutissimo manga e anime “One Piece”. Un teschio con due ossa incrociate e un cappello di paglia su sfondo nero è un’immagine che sembra stonare in questo contesto, eppure è diventato il simbolo di un’ondata di dissenso che supera i confini del Messico e che vede protagonisti i giovani della Generazione Zeta.   Da qualche anno, a partire dalle rivolte del 2022 in Sri Lanka che costrinsero il presidente Gotabaya Rajapaksa a lasciare il Paese, e in particolar modo negli ultimi mesi, sono scoppiate sempre più proteste in Stati come Bangladesh, Indonesia, Nepal, Marocco, Madagascar e Perù. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

