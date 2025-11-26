La chiamano “asparago di mare” o, stranamente, anche “fagiolo di mare”, ma in realtà il suo sapore, salato, marino, sapido e leggermente amarognolo, è particolare e diverso da ogni altro, così come la sua speciale consistenza croccante. La salicornia è una pianta erbacea che cresce spontanea nelle zone costiere, soprattutto nelle saline e nelle paludi salmastre, dove si adatta perfettamente alle condizioni inospitali del terreno e offre, a chi la conosce, un gustoso abbinamento ai piatti di pesce e non solo. Non è rara, tutt’altro: è diffusa negli ambienti costieri, dal Mediterraneo, al Mare del Nord all’Atlantico e in Italia si trova principalmente nelle zone lagunari, come quelle del Delta del Po, nelle saline siciliane e sarde, e lungo le coste tirreniche e adriatiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le proprietà della salicornia