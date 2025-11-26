Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 novembre | la rassegna stampa
Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il "dietrofront" del centrodestra alla legge contro lo stupro e la protesta delle opposizioni. Poi, il monito del presidente Mattarella l'indomani della Giornata contro la violenza sulle donne: "Educare al rispetto". Spazio anche all'Ucraina, con il sì di Kiev al piano proposto da Donald Trump e il gelo da parte della Russia. Spazio anche al caso Pandorogate, con la richiesta da parte dei pm di un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Le prime pagine di mercoledì 26 novembre 2025 #abruzzo #ilCentro - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi martedì 25 novembre 2025 Vai su X
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 26 novembre 2025 - eu e alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 26 novembre 2025! msn.com scrive
Le prime pagine sportive nazionali – 25 novembre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Riporta lazionews24.com
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 24 novembre - La vittoria della Coppa Davis nel tennis da parte dell'Italia ma anche il calcio con il successo del Milan nel derby di Milano contro l'Inter. Si legge su tuttomercatoweb.com