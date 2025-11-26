Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 novembre | la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il "dietrofront" del centrodestra alla legge contro lo stupro e la protesta delle opposizioni. Poi, il monito del presidente Mattarella l'indomani della Giornata contro la violenza sulle donne: "Educare al rispetto". Spazio anche all'Ucraina, con il sì di Kiev al piano proposto da Donald Trump e il gelo da parte della Russia. Spazio anche al caso Pandorogate, con la richiesta da parte dei pm di un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

