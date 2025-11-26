Le prime ginocchia me le sono sgretolate con mio marito non con quelli prima Aveva la moquette in casa | Martina Colombari ironica su Billy Costacurta

Martina Colombari è stata ospite ieri, 25 novembre, a “Belve” condotto Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2. La concorrente di “Ballando con le stelle” si è commossa quando ha parlato delle difficoltà del figlio Achille e del suo rapporto con il marito Billy Costacurta. Quello che è accaduto “ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia”. Poi il bilancio: “Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

