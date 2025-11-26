Le previsioni meteo di oggi 26 novembre ad Avellino

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1660m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

