Le presta 70mila euro e poi la uccide a coltellate | chiesto il giudizio immediato per un 29enne

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Andrea Mostoni, 29enne accusato del femminicidio di Vasilica Potincu avvenuto a Legnano (Milano), è stato chiesto il giudizio immediato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

