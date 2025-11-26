Le parole nelle sentenze | Attenti a cosa si scrive
Le parole, anche quelle scritte in punta di diritto, hanno un peso. È la premessa da cui è partito il lavoro di equipe coordinato da Anna Lorenzetti, ordinaria di diritto costituzionale dell’Università di Bergamo e docente del corso dedicato alla violenza di genere, sintetizzato nel documento “ Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto “. Il testo è stato pubblicato di recente dall’ Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia, coordinato dalla dottoressa Maria Rosaria Covelli. L’obiettivo dell’iniziativa che porta la firma dell’ateneo bergamasco è aprire una riflessione consapevole sull’importanza delle parole nelle pronunce della magistratura e alzare il livello di sensibilità sul rapporto tra violenza di genere e narrazione giurisdizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Approvata la legge sul consenso alla Camera, un passo storico per la lotta contro la violenza sessuale. Per tutte le donne che non sono state credute, e per cancellare definitivamente le parole (anche presenti in sentenze incredibili) "se la sono cercata". Senz Vai su X
"NEWS NEWS DA TGCOM24” PER LE SENTENZE IL COLPEVOLE È ALBERTO STASI" Garlasco, Andrea Sempio: "C'è accanimento, vivo come se fossi ai domiciliari" L'unico indagato nel nuovo filone sull’omicidio di Chiara Poggi racconta il peso di vivere co - facebook.com Vai su Facebook
Le parole nelle sentenze: "Attenti a cosa si scrive" - È la premessa da cui è partito il lavoro di equipe coordinato da Anna Lorenzetti, ordinaria di diritto costituzionale dell’Universit ... Riporta ilgiorno.it
Cosa si dice in TV, Patuanelli: “Da mesi denuncia il tentativo di limitare la sua libertà”. Geremicca: “Bisogna stare attenti alle parole”. Salvini: “Attentato ... - Nei salotti dei talk show italici si parla ovviamente dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Si legge su blitzquotidiano.it
Attenti, le parole pesano. Tanto - Quando un politico importante come Mario Monti dice che il matrimonio è «tra un uomo e una donna», dice una cosa chiara. Secondo avvenire.it