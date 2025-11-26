Le parole nelle sentenze | Attenti a cosa si scrive

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole, anche quelle scritte in punta di diritto, hanno un peso. È la premessa da cui è partito il lavoro di equipe coordinato da Anna Lorenzetti, ordinaria di diritto costituzionale dell’Università di Bergamo e docente del corso dedicato alla violenza di genere, sintetizzato nel documento “ Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto “. Il testo è stato pubblicato di recente dall’ Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia, coordinato dalla dottoressa Maria Rosaria Covelli. L’obiettivo dell’iniziativa che porta la firma dell’ateneo bergamasco è aprire una riflessione consapevole sull’importanza delle parole nelle pronunce della magistratura e alzare il livello di sensibilità sul rapporto tra violenza di genere e narrazione giurisdizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

le parole nelle sentenze attenti a cosa si scrive

© Ilgiorno.it - Le parole nelle sentenze: "Attenti a cosa si scrive"

News recenti che potrebbero piacerti

parole sentenze attenti cosaLe parole nelle sentenze: "Attenti a cosa si scrive" - È la premessa da cui è partito il lavoro di equipe coordinato da Anna Lorenzetti, ordinaria di diritto costituzionale dell’Universit ... Riporta ilgiorno.it

Cosa si dice in TV, Patuanelli: “Da mesi denuncia il tentativo di limitare la sua libertà”. Geremicca: “Bisogna stare attenti alle parole”. Salvini: “Attentato ... - Nei salotti dei talk show italici si parla ovviamente dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Si legge su blitzquotidiano.it

Attenti, le parole pesano. Tanto - Quando un politico importante come Mario Monti dice che il matrimonio è «tra un uomo e una donna», dice una cosa chiara. Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Parole Sentenze Attenti Cosa