Le parole, anche quelle scritte in punta di diritto, hanno un peso. È la premessa da cui è partito il lavoro di equipe coordinato da Anna Lorenzetti, ordinaria di diritto costituzionale dell’Università di Bergamo e docente del corso dedicato alla violenza di genere, sintetizzato nel documento “ Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto “. Il testo è stato pubblicato di recente dall’ Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia, coordinato dalla dottoressa Maria Rosaria Covelli. L’obiettivo dell’iniziativa che porta la firma dell’ateneo bergamasco è aprire una riflessione consapevole sull’importanza delle parole nelle pronunce della magistratura e alzare il livello di sensibilità sul rapporto tra violenza di genere e narrazione giurisdizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le parole nelle sentenze: "Attenti a cosa si scrive"