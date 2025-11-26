Le pagelle Yildiz entra e illumina la serata no di Adzic
PERIN 6. Sul gol può poco, per il resto è sempre pronto. Preciso sui lanci. KALULU 5,5. Avanza senza remore cercando l’imbucata, dietro un paio di sviste. KELLY 5,5. Non impeccabile sull’1-0, anche piuttosto nervoso. KOOPMEINERS 6. Ordinato e tosto. Ma che rimpianto non vederlo in avanti. MCKENNIE 6,5. Copre le spalle a Kalulu, terzo tempo stile Nba per il gol dell’1-2. MIRETTI 6,5. Parte male in una serata ad alto voltaggio, poi cambia marcia. Gol annullato quindi l’assist a McKennie. LOCATELLI 6,5. Tiene insieme i reparti. CAMBIASO 6. In copertura giganteggia, fino al blackout collettivo dello 0-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
