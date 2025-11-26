Le mummie delle catacombe dei Cappuccini | un viaggio tra misteri e segreti

Il prossimo 6 dicembre un affascinante tour alle Catacombe dei Cappuccini di Palermo. Un luogo unico al mondo, dove il tempo sembra essersi fermato e la storia si intreccia con il mistero. Le Catacombe dei Cappuccini custodiscono centinaia di mummie, perfettamente conservate, che raccontano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LE CATACOMBE DEI CAPPUCCINI: UN VIAGGIO NELLA STORIA CHE CAMBIA LA PERCEZIONE DELLA VITA ?Cammina tra migliaia di mummie e scheletri conservati con cura secolare a Palermo. Qui ogni corridoio racconta storie di nobiltà, religione e p - facebook.com Vai su Facebook

In queste impressionanti catacombe italiane si nascondono centinaia di mummie - Unico, suggestivo, macabro: sono tanti gli aggettivi che vengono usati per descrivere le Catacombe dei Cappuccini, uno dei luoghi più particolari di Palermo. Scrive siviaggia.it

Mummia apre gli occhi? Smentito 'miracolo' a Palermo - Tutti concordi nel raccontare che Rosalia, la piccola mummia delle catacombe dei cappuccini di Palermo, ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Giorno dei morti, i segreti delle mummie siciliane che hanno conquistato la BBC - La Bbc ha trasmesso un documentario sulle migliaia di salme imbalsamate in cripte e catacombe sparse nell'isola italiana. Riporta quotidiano.net