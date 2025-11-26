Le mie foto false che mi ritraggono nuda e che girano sul Web è violenza Vivo sempre nella paura di camminare in strada da sola | lo rivela Valentina Romani

L’attrice Valentina Romani i eri 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne ha parlato alla Camera dei Deputati davanti a una platea di giovanissimi. “Vorrei infondere loro il coraggio di alzare la voce, di denunciare – ha detto, come riporta Vanity Fair – Una responsabilità che sento come un dovere perché creare un ponte con le nuove generazioni è fondamentale, bisogna partire da loro perché sono gli unici a poter cambiare il corso delle cose e la nostra società”. E ancora: Mi ritengo fortunata, ho subito solo catcalling, ma le storie che leggiamo sono troppe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

