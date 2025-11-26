Le leggi garantiste volute da un grande giurista e uomo della resistenza | Giuliano Vassalli
di SALVO ANDO’ Le riforme della giustizia proposte da Nordio continuano a scatenare polemiche che stanno creando molta confusione nell’opinione pubblica circa i reali obiettivi perseguiti dal governo. La polemica riguarda soprattutto il tema della separazione delle carriere. Al Guardasigilli è stato contestato che il suo riformismo giudiziario presenta preoccupanti assonanze con quello perseguito dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
La guerra di Hamas? Combattuta con l'arma degli aiuti umanitari Leggi qui - https://www.ilriformista.it/la-guerra-di-hamas-combattuta-con-larma-degli-aiuti-umanitari-489315/ - facebook.com Vai su Facebook